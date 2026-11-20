Walter Menegatti y la Academia Street Dreamers fueron los encargados de inaugurar la gala de este jueves, llevando al escenario una propuesta inspirada en Daddy Yankee, al ritmo de su éxito “Impacto”.

Con trucos, una puesta en escena dinámica y una interpretación del reconocido artista urbano, el equipo buscó demostrar su evolución y convencer al jurado de que merece una nueva oportunidad en la competencia.

La primera devolución estuvo a cargo de Gabriela Zegarra, quien destacó el impactante inicio de la presentación y la capacidad del equipo para ofrecer un espectáculo completo.

“El primer truco estuvo impactante. Esta presentación dije: ‘Oh my God’, hicieron todo. La presentación estuvo buenísima”, expresó la jurado.

Zegarra valoró la energía de los bailarines y la decisión de Walter de concentrarse en la interpretación del personaje, sin necesidad de ejecutar todos los movimientos coreográficos.

Por su parte, Quimey del Río resaltó que el equipo logró equilibrar la energía de los bailarines con el trabajo escénico de Walter.

“Había energía, creo que han logrado equilibrarlo. Me gustaron los movimientos”, manifestó.

Sobre la interpretación de Daddy Yankee, destacó la importancia de reproducir sus gestos y movimientos característicos para construir un personaje convincente.

“Llevamos décadas mirando a Daddy Yankee en pantalla y siento que los movimientos son la base para interpretarlo”, explicó.

Elka Meyer también expresó una valoración positiva de la propuesta, destacando especialmente la imagen inicial y la seguridad del equipo sobre el escenario.

“La verdad que me gustó la visual del inicio y el peso escénico. Se los sentía muy seguros”, comentó.

La jurado señaló que hubo un importante movimiento escénico y que no identificó mayores problemas de coordinación entre los bailarines.

Uno de los comentarios más destacados de la noche llegó de Tito Larenti, quien elogió el impacto visual del espectáculo y la organización de la coreografía.

“Es de los pocos equipos que nos deja con la boca abierta”, afirmó.

El jurado consideró que la presentación fue prolija y contó con varios elementos capaces de sorprender al público.

“Me encantó, estuvo prolijo, muchas cosas de impacto. Lograron lo que tenían que lograr”, señaló.

Sin embargo, también fue exigente con la interpretación de Walter, a quien recomendó trabajar en las decisiones escénicas, la respiración y la sincronización de labios.

Después de escuchar las devoluciones del jurado, Walter Menegatti expresó su agradecimiento por la oportunidad de volver al escenario junto a Street Dreamers.

“Agradecido, la verdad. Venimos a disfrutarlo. Gracias a todos”, manifestó.

Su respuesta reflejó el entusiasmo del equipo por participar nuevamente en el programa y compartir su propuesta artística con el público.