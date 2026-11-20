Walter Menegatti, Valentina Mercado y Camila Flores regresan acompañados de sus respectivas academias con un mismo objetivo: demostrar que tienen el talento, la preparación y la determinación necesarios para volver a la competencia.

La nueva gala de repechaje se vivirá este jueves 19 de noviembre, desde las 20:45, por Red Uno, con presentaciones que prometen baile, música y muchas emociones.

Walter Menegatti volverá al escenario junto a la Academia Street Dreamers, un equipo que ya demostró su capacidad para transmitir energía y conectar con el público.

En su anterior presentación de repechaje, el jurado reconoció avances en la coordinación del equipo, la interpretación del personaje y su entrega artística.

Valentina Mercado regresa acompañada de la Academia YDC, decidida a continuar luchando por su sueño.

En su paso anterior por el repechaje, los jueces destacaron su crecimiento en seguridad escénica, interpretación y energía, aunque también le recomendaron trabajar en el control de los tiempos y la respiración.

Camila Flores también volverá al escenario junto a la Academia The Royal Dance.

La participante ya recibió comentarios positivos por la evolución de su coreografía, su actitud y el trabajo conjunto de sus bailarines.

Los tres equipos llegan con la ilusión de recuperar su lugar en la competencia y demostrar que una eliminación no significa el final de sus sueños.

No te pierdas esta nueva gala de repechaje de La Gran Batalla, desde las 20:45, solamente por Red Uno.