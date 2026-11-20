El cantante tarijeño Adrián Borja llegó al escenario más grande de la televisión boliviana para compartir su talento y presentar su nueva canción, “Desde Cero”, una propuesta romántica que invita a reflexionar sobre el amor, las ausencias y las segundas oportunidades.

Como invitado especial del programa de Red Uno, el artista protagonizó un momento musical en medio de la emoción del repechaje, llevando una interpretación llena de sentimiento y un mensaje de esperanza.

La presentación del cantante tarijeño fue uno de los momentos musicales de la gala, en la que compartió con el público su más reciente propuesta artística.

Con “Desde Cero”, Borja marca una nueva etapa en su trayectoria musical y apuesta por una composición que aborda sentimientos universales, como la nostalgia por alguien que ya no está y el desafío de continuar adelante.

La canción relata la historia de una persona que enfrenta la ausencia de alguien importante en su vida y aprende a convivir con los recuerdos sin permitir que estos detengan su camino.

A través de su nueva producción, Adrián Borja transmite un mensaje dirigido a quienes han experimentado una separación o la pérdida de un ser querido.

La propuesta refleja los momentos de soledad, tristeza y nostalgia que pueden surgir después de una ausencia, pero también destaca la importancia de encontrar nuevas fuerzas.

El tema plantea que recordar a quienes marcaron nuestra vida no significa renunciar a nuevas oportunidades.

“Desde Cero” es una invitación a comenzar nuevamente, incluso cuando el pasado todavía ocupa un lugar importante en el corazón.

La participación de Adrián Borja permitió que el público de La Gran Batalla disfrutara de una propuesta musical distinta, marcada por una interpretación emotiva.