Camila Flores y la Academia The Royal Dance fueron los últimos en subir al escenario este jueves, con una presentación inspirada en la estrella del pop Britney Spears, al ritmo de su éxito “I'm a Slave 4 U”.

Con una propuesta cargada de baile, interpretación y un vestuario que llamó la atención del jurado, Camila buscó demostrar su evolución y convencer a los jueces de que merece una nueva oportunidad en la competencia.

La primera devolución estuvo a cargo de Elka Meyer, quien reconoció el riesgo que asumió Camila al combinar baile e interpretación musical en una propuesta exigente.

“Sentí que fue muy arriesgado, pero destacar que lo haya bailado y cantado”, expresó.

La jurado observó que la participante cometió un pequeño error durante la presentación, pero valoró especialmente que no se detuviera y continuara con el espectáculo.

“Solo un pequeño error, pero no se dio por vencida. Sentí que el personaje resaltaba, valoro mucho la presentación”, manifestó.

Por su parte, Gabriela Zegarra elogió el vestuario elegido para la presentación y destacó la dificultad de mantener la energía y ejecutar la coreografía con ese tipo de atuendo.

“Voy a destacar el vestuario, y el tema de bailar con ese vestuario fue muy bueno. No perdiste la fuerza”, comentó.

La jurado también reconoció el trabajo de Camila para representar a Britney Spears.

“Me lo creí, el personaje lo hiciste muy bien”, afirmó.

Quimey del Río destacó la decisión de Camila de interpretar a una artista reconocida por su presencia escénica, sensualidad y estilo de baile.

“Me gustó lo que trajeron. Es curioso haber elegido este personaje, me gustó que te hayas lanzado con la sensualidad”, señaló.

La jurado consideró que la puesta en escena fue adecuada y que el equipo logró construir una propuesta acorde con el personaje.

No obstante, recomendó mejorar algunos detalles técnicos, especialmente en la sincronización de labios o lip sync.

La última devolución llegó de Tito Larenti, quien destacó el trabajo realizado por la Academia The Royal Dance y reconoció que existe una evolución en sus presentaciones.

“Equipo, se nota que están trabajando, pero hay cosas que se deben ver”, expresó.

El jurado señaló que, en determinados momentos, algunos bailarines mostraron dudas al ejecutar los movimientos.

“A los varones los vi dudando. Me gustó lo que hicieron porque hay avance”, manifestó.

Sobre el desempeño de Camila, Larenti valoró su seguridad y sensualidad al interpretar a Britney Spears.

“Camila, estabas muy bien y sensual, a mí me gustó”, destacó.

Sin embargo, reiteró que el equipo debe continuar trabajando para corregir las fallas y lograr una ejecución más uniforme.

Después de escuchar las observaciones del jurado, Camila Flores se mostró satisfecha por su presentación y reconoció que había asumido un desafío importante al elegir este personaje.

“Estoy contenta, sé que fue arriesgado, y que el riesgo valga la pena”, expresó.