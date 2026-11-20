El Gobierno plantea actualizar la Ley General del Trabajo para adecuarla a las nuevas condiciones económicas y a las modalidades laborales que surgieron con el avance de las nuevas tecnologías. Así lo afirmó el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, quien sostuvo que la normativa actual debe contemplar actividades vinculadas a internet, los servicios digitales y la inteligencia artificial.

La autoridad señaló que Bolivia necesita una legislación que garantice los derechos de los trabajadores, pero que también ofrezca condiciones para atraer inversiones y generar nuevas fuentes de empleo.

"Tenemos que refrescar esta Ley General del Trabajo y actualizarla con las nuevas tecnologías que han llegado y las nuevas realidades del mundo", manifestó.

El 86% de los trabajadores está en la informalidad

Bascopé indicó que, según los datos mencionados por el Ministerio de Trabajo, el 86% de la población ocupada se encuentra en el sector informal, situación que refleja la necesidad de ampliar las oportunidades de empleo formal.

En ese contexto, señaló que el Gobierno impulsa una ley de inversiones para ofrecer garantías a empresarios nacionales y extranjeros, con el objetivo de incentivar la actividad económica y la contratación de trabajadores.

También mencionó las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para sostener sus emprendimientos y cumplir con las obligaciones laborales.

El ministro sostuvo que la normativa debe encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la estabilidad de las empresas que generan fuentes de trabajo.

Convoca a la COB al diálogo antes de la marcha

En otro tema, el ministro se refirió a la marcha anunciada por la Central Obrera Boliviana (COB) para el viernes 27 de noviembre y convocó a sus dirigentes a instalar una mesa de diálogo.

Bascopé cuestionó algunas de las posiciones asumidas por la dirigencia sindical y pidió dejar de lado los discursos ideológicos para concentrarse en la reactivación económica.

"Oficialmente les convoco a dialogar, a conversar sobre lo que está pasando", expresó.

Asimismo, rechazó las afirmaciones sobre una supuesta privatización de la educación y explicó que la propuesta gubernamental contempla transferir determinadas competencias administrativas y presupuestarias de los institutos técnicos a las gobernaciones, acompañadas de recursos económicos.

Aguinaldo debe pagarse hasta el 20 de diciembre

Respecto al pago del aguinaldo de Navidad, el ministro confirmó que los empleadores del sector público y privado deberán cumplir con el beneficio hasta el domingo 20 de diciembre de 2026.

Explicó que el cálculo se mantiene bajo los parámetros habituales y que las empresas deberán presentar sus planillas correspondientes hasta el miércoles 30 de diciembre mediante la Oficina Virtual del Ministerio de Trabajo.

Bascopé advirtió que los empleadores que incumplan con el pago estarán sujetos a las sanciones establecidas, incluido el pago doble del beneficio.

"El aguinaldo es un derecho conquistado, lo dice la ley, lo reconoce la misma Constitución y hay que cumplirlo", afirmó.

También recordó que este beneficio no puede estar sujeto a embargos, descuentos ni ningún tipo de menoscabo.

Incremento salarial de 2027 sigue en análisis

Finalmente, sobre el incremento salarial para la gestión 2027, Bascopé indicó que el Gobierno todavía analiza las variables económicas junto al Ministerio de Economía.

La autoridad señaló que no quiere adelantar porcentajes ni cifras sin contar con una evaluación de la situación económica del país.

"Estamos analizándolo. Tenemos que ver el tema con la mayor propiedad y prudencia para considerar todas las variables", manifestó.

Aunque no precisó el porcentaje ni el mecanismo de negociación, aseguró que el Gobierno continuará evaluando el tema antes de definir una posición oficial.