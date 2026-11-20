Una alerta por la presunta presencia de un artefacto explosivo en el Palacio de Justicia de Santa Cruz movilizó de emergencia a efectivos policiales la noche de este jueves, obligando a la evacuación inmediata de las personas que aún permanecían en el interior del inmueble.

De acuerdo con los reportes preliminares, la alarma se encendió luego de que se encontraran inscripciones con amenazas escritas tanto en la pared como en el espejo del baño de mujeres ubicado en el sexto piso del edificio judicial.

Ante la advertencia sobre un posible explosivo en ese sector, agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y unidades especializadas acudieron al lugar para desalojar preventivamente las instalaciones y asegurar el perímetro.

Hasta el cierre de este reporte, el personal policial continúa realizando una inspección exhaustiva en el sexto piso y otras áreas del inmueble para confirmar o descartar de manera oficial la existencia de algún material explosivo, además de iniciar las investigaciones sobre el origen de los mensajes intimidatorios.