La ministra de Salud deberá responder aproximadamente 16 preguntas ante la Asamblea Legislativa sobre las denuncias de presuntas presiones políticas para contratar personal en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).

La petición de informe oral fue presentada por el senador de la Alianza Libre, Abdón Porcel, quien busca esclarecer las circunstancias en las que fue destituida la exdirectora Daniela Quiroga y las posteriores incorporaciones de personal que habrían sido solicitadas por los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli.

Porcel informó que la solicitud fue presentada el día anterior y que, de acuerdo con el procedimiento legislativo, la autoridad debería comparecer en los próximos 15 días.

Cuestionan destitución de la exdirectora

Entre las principales interrogantes planteadas a la ministra está el motivo de la destitución de Daniela Quiroga y las contrataciones realizadas posteriormente en la institución.

El senador señaló que algunas de las personas mencionadas por la exdirectora habrían ingresado a trabajar después de su salida, pese a que, según la versión de Quiroga, no cumplían con los requisitos exigidos para determinados cargos.

También cuestionó las presuntas solicitudes de los legisladores para incorporar personas de su confianza en puestos estratégicos, particularmente en las áreas administrativas y financieras.

Porcel consideró que estos hechos deben ser esclarecidos para determinar si existieron irregularidades en los procesos de contratación y en el manejo de los recursos de la institución.

Advierten con una posible interpelación

El legislador explicó que, si las respuestas de la ministra no son satisfactorias, podría impulsarse una interpelación en la Asamblea Legislativa.

"Si la explicación y los antecedentes que tenemos no son satisfactorios, porque en este caso hemos hecho preguntas que son concretas", señaló.

Por otra parte, Porcel informó que también presentó una minuta de comunicación dirigida al fiscal general del Estado para exhortar al Ministerio Público a iniciar una investigación de oficio sobre los audios difundidos.

El senador considera que las grabaciones contienen elementos que deben ser investigados por un posible uso indebido de influencias, delito contemplado en el artículo 146 del Código Penal.

Cuestiona presuntas presiones de los diputados

Sobre el contenido de los audios, Porcel cuestionó particularmente una parte en la que, según su interpretación, la diputada Claudia Bilbao habría advertido que acudiría directamente a la ministra de Salud si no se atendían sus solicitudes de contratación.

"Eso es demasiado grave. Es una forma de extorsionar con instrumentos legislativos", manifestó.

El senador también rechazó los argumentos de los parlamentarios que sostienen que las grabaciones habrían sido editadas o que sus intervenciones respondían a labores de fiscalización.

Asimismo, consideró que las declaraciones públicas de la exdirectora Daniela Quiroga deben ser tomadas en cuenta dentro de las investigaciones.

Pide esclarecer el manejo de los recursos

Porcel advirtió que las denuncias no solamente deben concentrarse en las presuntas presiones para contratar personal, sino también en la administración de los recursos de la AISEM.

Señaló que los cargos mencionados en los audios son estratégicos dentro de una institución que maneja recursos destinados a infraestructura y equipamiento médico.

"De lejos se nota que no se están haciendo las cosas bien", afirmó, al cuestionar las actuaciones que, a su criterio, deben ser esclarecidas mediante una investigación.

Finalmente, criticó la falta de un pronunciamiento contundente de las autoridades del Ejecutivo frente a las denuncias y sostuvo que deberían expresar una posición clara sobre las presuntas irregularidades atribuidas a los legisladores.