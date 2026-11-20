Una enorme mazamorra cayó sobre la carretera nueva que conecta Cochabamba con Santa Cruz y dejó completamente interrumpida la circulación vehicular en el sector de Siete Curvas, en el tramo Locotal–Villa Tunari.

El deslizamiento se produjo debido a las intensas lluvias registradas en la zona, generando preocupación entre transportistas, pasajeros y usuarios que utilizan esta importante ruta interdepartamental.

Ante la emergencia, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó, mediante un comunicado, que determinó suspender temporalmente la circulación vehicular para ejecutar trabajos de limpieza y atender el derrumbe.

"Se ha suspendido temporalmente la circulación vehicular para realizar trabajos de limpieza y atención de la emergencia", señaló la entidad.

Asimismo, la ABC informó que desplazó maquinaria pesada, equipos y personal técnico hasta el lugar para despejar la plataforma y restablecer las condiciones de transitabilidad.

De acuerdo con el reporte institucional, se tenía previsto habilitar nuevamente la circulación hasta el mediodía, siempre que las condiciones climáticas lo permitieran.

Mientras tanto, la entidad recomendó a los conductores tomar previsiones, respetar la señalización y seguir las instrucciones del personal desplegado en el sector.