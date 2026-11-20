Aliviada por tener nuevamente a su hijo en brazos, Mery Romero, relató los momentos de angustia que vivió tras el rapto de su bebé Eythan, de un mes de nacido, en el municipio de Quillacollo. La Policía logró recuperar al pequeño y devolverlo a su madre, mientras tres personas fueron aprehendidas por el caso.

“Me avisaron ayer (jueves) a eso de las 10:00 de que lo encontraron a mi hijito, ahora me siento más tranquila”, contó Romero, quien expresó su preocupación por el estado de salud del bebé después de permanecer más de un día separado de ella.

“Anoche no ha querido ni lactar, estaba llore y llore. No sé qué tiene mi hijito, qué me lo habrán dado, qué le habrán hecho, todo un día que no ha estado conmigo”, relató.

La madre señaló que recién durante la madrugada el pequeño pudo dormir. También agradeció a los efectivos policiales por la movilización que permitió encontrarlo. “Cuando lo tuve en mis brazos he sentido tranquilidad, sabía que no le iba a pasar nada malo”, mencionó.

La madre cuenta cómo ocurrió el rapto

Romero dijo que conocía a la principal sindicada porque ambas habían trabajado en una plaza de comidas de la avenida Suecia, donde la mujer se desempeñaba como ayudante y cajera de una pollería. Sin embargo, aseguró que no tenía una relación cercana con ella.

Según su testimonio, la mujer la contactó con el pretexto de regalarle ropa para su bebé y la citó cerca del hospital Alalay. Después la invitó a tomar un frapé y posteriormente a comer en Quillacollo.

La madre contó que durante el trayecto la mujer le pidió prestado al bebé para cargarlo. También recordó que le invitó una gaseosa, pero no terminó de tomarla porque tenía un sabor picante.

“Me preguntó si no sentía sueño”, relató Romero, quien reconoció que confió en la mujer porque la conocía de su anterior trabajo.

Desde el momento del rapto, aseguró que no volvió a tener contacto con la sindicada y que tampoco recibió pedidos de rescate. “Decirles a las mamás que no se confíen, que no dejen a sus hijos con nadie más. Por confiada me ha quitado a mi bebé”, expresó. Asimismo, pidió que la principal acusada no recupere su libertad, porque considera que podría hacerle lo mismo a otra madre.

Policía aprehendió a tres personas

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, destacó que el caso fue esclarecido en tiempo récord mediante el seguimiento de cámaras de videovigilancia y declaraciones testificales.

“Lo más relevante es que en tiempo récord hemos logrado esclarecer este caso con todo nuestro equipo”, afirmó.

Explicó que una de las primeras acciones fue identificar el vehículo utilizado para trasladar a tres personas hasta Quillacollo y aprehender al taxista. A partir de esa información, los investigadores establecieron un vínculo con una presunta cómplice y posteriormente lograron identificar el lugar donde se encontraba el bebé.

Ontiveros indicó que la principal sindicada, al verse cercada por la investigación, se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde fue aprehendida.

De acuerdo con el comandante, la mujer manifestó que había perdido un embarazo y que pretendía utilizar al bebé para conseguir que su expareja regresara con ella.

El jefe policial informó que actualmente hay tres personas aprehendidas por el caso y que serán sometidas a una audiencia de medidas cautelares, en la que las autoridades judiciales determinarán su situación jurídica.

Ontiveros señaló que la Policía continuará colaborando con el Ministerio Público y las instancias judiciales, aportando los elementos técnicos recabados durante la investigación para esclarecer completamente el hecho.