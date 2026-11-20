Tres estudiantes destacados del municipio de Inquisivi, en el departamento de La Paz, recibieron un incentivo económico de Bs 10.000 cada uno, como reconocimiento a su dedicación y excelente rendimiento académico.

La iniciativa fue impulsada por Olga Vidaurre, presidenta de la junta vecinal de Inquisivi, quien decidió premiar el compromiso y la constancia de estos jóvenes que sobresalieron por sus buenas calificaciones.

La iniciativa generó repercusión en medios de comunicación y redes sociales, donde el reconocimiento fue destacado como un ejemplo de apoyo a la educación y al talento juvenil.