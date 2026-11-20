El municipio de Santa Cruz de la Sierra habilitó 70 centros de salud distribuidos en los 15 distritos para facilitar la vacunación gratuita de perros y gatos contra la rabia.

La campaña concluye este 20 de noviembre y, desde el día siguiente, comenzarán los controles para verificar que las mascotas cuenten con su inmunización. Los propietarios que incumplan esta obligación pueden recibir una multa de Bs 1.000.

El subdirector de Zoonosis, Rodrigo Salek, explicó que la sanción está establecida en la Ley Municipal 037/2015. Según detalló, el artículo 7 establece la obligación de los propietarios de vacunar a sus animales, mientras que los artículos 116 y 117 califican como falta muy grave el incumplimiento de las medidas zoosanitarias obligatorias y fijan una sanción económica de mil bolivianos.

“Está estipulado en la ley municipal, no es que de pronto ahora se quiera aumentar una multa o algo”, aclaró Salek, ante los cuestionamientos de la población por el monto de la sanción.

La autoridad recordó que la vacunación es una medida de prevención frente a la rabia, una enfermedad mortal que representa un riesgo para las personas y los animales.

“La rabia es una enfermedad mortal, es muy peligrosa. Entonces, cualquier síntoma se propaga además muy rápido”, advirtió.

Respecto a los animales que viven en las calles, el subdirector señaló que las brigadas municipales también realizaron esfuerzos para inmunizarlos, principalmente en barrios y sectores identificados como zonas de mayor presencia de perros y gatos callejeros.

En cuanto a los puntos habilitados, Saleh precisó que los 70 centros de salud atenderán este 20 de noviembre de 17:00 a 19:00, en un horario pensado para las personas que retornan de sus actividades laborales.

Sin embargo, aclaró que la vacuna continuará disponible gratuitamente durante todo el año en los centros de salud de los diferentes distritos.

“La vacuna es anual. Se aconseja siempre quizás hacerlo un poco antes, ocho o nueve meses, volver a vacunar nuevamente para estar más seguro”, explicó la autoridad.