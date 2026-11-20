Un accidente de tránsito encendió las alarmas la mañana de este viernes en la carretera Diagonal Jaime Mendoza, a la altura del sector de Tacopalca, en el municipio de Chuquihuta, al norte de Potosí.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 06:20 e involucró a un camión y una flota de la empresa de transporte Trans Surumi.

La noticia genera preocupación entre los usuarios de esta importante vía, mientras se aguarda información oficial que permita establecer las circunstancias del choque y, principalmente, conocer si existen personas heridas o víctimas fatales.

Hasta el momento, no se cuenta con un reporte confirmado sobre la gravedad del accidente ni sobre el estado de los ocupantes de ambos vehículos.