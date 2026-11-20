El incendio de gran magnitud registrado en una importadora, ubicada en inmediaciones del tercer anillo y avenida Roca y Coronado, comenzó en el sector de la cocina y dejó el 100% de la infraestructura dañada.

El teniente coronel Kibert Rioja, director departamental de Bomberos de la Policía, informó que una de las hipótesis sobre el origen del fuego apunta a un posible cortocircuito, aunque las causas todavía están bajo investigación.

Foto: APG Bolivia

Para controlar la emergencia, más de 200 bomberos de la Policía trabajaron durante más de ocho horas y utilizaron más de 250.000 litros de agua.

Pese a los esfuerzos, el fuego consumió toda la infraestructura y posteriormente se registró una reactivación en la parte trasera del inmueble, que requirió una nueva intervención de los equipos de emergencia.

El incendio afectó a tres negocios que funcionaban en la zona: una importadora, un restaurante y un lavadero, mientras que un gimnasio cercano registró un nivel de afectación menor.

Los encargados de los negocios afectados lograron retirar sus pertenencias de valor y las trasladaron hasta la calle, donde permanecen mientras evalúan los daños.