El Carnaval cruceño tendrá un nuevo espacio de encuentro en las plataformas digitales. Se trata de ‘Soy Carnaval’, el streaming impulsado por la comparsa coronadora 'Tremendazos', que se estrenará este domingo 22 de noviembre, a las 21:00, a través de Xona Streaming, la página web y las redes sociales de Red Uno.

La propuesta busca reunir en un solo programa información, historia y entretenimiento carnavalero. Durante una hora, los espectadores podrán conocer detalles sobre las tradiciones, el origen de elementos característicos de la celebración, las historias de antiguas reinas y las actividades que se desarrollan rumbo al Carnaval 2027.

Entre sus presentadores estarán Ximena Zalzer e Ian Vega, quienes tendrán a su cargo diferentes segmentos.

"Hemos creado este espacio para darles una hora completa de toda la información que necesitan carnavalera. Desde historia del Carnaval, desde por qué se usa la casaca, desde qué pasó con la reina, desde chismes, de todo", explicó la presentadora.

Esta es la primera vez que una comparsa coronadora impulsa su propio programa de streaming. La intención de los Tremendazos es incorporar nuevos formatos de comunicación y mantener un espacio que acompañe las diferentes actividades carnavaleras.

Además, el programa tendrá invitadas especiales, entre ellas la soberana del Carnaval, y abordará historias poco conocidas de anteriores reinados, los tradicionales chaperones y las experiencias que forman parte de la memoria carnavalera cruceña.

No te pierdas ‘Soy Carnaval’ este domingo 22 de noviembre, a las 21:00, a través de Xona Streaming, la página web y las redes sociales de Red Uno.