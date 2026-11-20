El ministro de Educación, Erick Sanjinés, anunció que las clases de la gestión 2026 en Bolivia están previstas para concluir el 4 de diciembre, siempre que no se registren nuevas movilizaciones, paros o medidas de presión del Magisterio.

La fecha genera expectativa entre miles de estudiantes y padres de familia que ya esperan el cierre del año escolar y el inicio de las vacaciones.

Sin embargo, no todo está definido. De acuerdo con la Resolución Ministerial 001/2026, el calendario educativo establece el cumplimiento de 200 días hábiles de desarrollo curricular, por lo que cualquier interrupción de actividades podría modificar la fecha prevista.

Si se registran nuevos paros, bloqueos o suspensiones de clases, las unidades educativas podrían tener que recuperar los días perdidos.

Por esta razón, la conclusión de la gestión escolar podría variar entre departamentos, distritos e incluso unidades educativas, dependiendo de cuánto hayan avanzado en el cumplimiento del calendario.

El Ministerio de Educación contempla procedimientos para cerrar oficialmente la gestión escolar 2026.

Entre las tareas previstas están:

Registro y consolidación de calificaciones.

Trámites relacionados con certificados y títulos.

Reporte del Incentivo al Bachiller Destacado (IBD).

Cumplimiento de los procedimientos administrativos de finalización de gestión.

¿CUÁNDO COMIENZAN LAS VACACIONES?

Si se mantiene el cronograma anunciado y no existen nuevas interrupciones, los estudiantes podrán concluir sus actividades escolares el 4 de diciembre y dar paso al esperado descanso de fin de año.

Por ahora, padres, estudiantes y maestros deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales, porque cualquier modificación dependerá del cumplimiento efectivo de los días de clases.