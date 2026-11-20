Un total de 60 mascotas, entre 30 perros y 30 gatos, estarán disponibles para adopción durante el festival que organiza la Unidad de Zoonosis del municipio de Cochabamba. La actividad busca encontrar familias responsables que les brinden un nuevo hogar y mejores condiciones de vida.

El director de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que los animales provienen de operativos y de situaciones complejas, por lo que ahora esperan una oportunidad para integrarse a una familia.

“Vamos a tener cerca de 60 animalitos que van a estar puestos en adopción, son 30 gatos y perritos, todos ellos provienen de operativos y situaciones complejas para ellos”, explicó.

Prudencio señaló que la campaña se desarrolla bajo los lineamientos de la Ley 1147, con el objetivo de promover la participación de la población en los procesos de adopción.

“Lo que queremos, a partir de los lineamientos de la Ley 1147, es que los procesos de adopción tengan la participación de todas las personas de la población”, remarcó. La iniciativa busca que los perros y gatos rescatados puedan encontrar un hogar donde reciban cuidado, protección y una mejor calidad de vida.

Requisitos para adoptar

Las personas interesadas en adoptar deberán presentar su cédula de identidad y una factura de luz. También deberán asumir el compromiso de brindar a los animales una vida digna y condiciones adecuadas para su bienestar.

El festival de adopción se realizará este sábado 21 de noviembre, desde las 09:00 hasta las 14:00, en el Centro Municipal de Rehabilitación y Adiestramiento Canino de Cochabamba, ubicado en la zona de La Chimba.

Durante la jornada, los interesados podrán conocer a los 60 animales que esperan encontrar una familia.