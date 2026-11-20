El dólar paralelo en Bolivia registró varios cambios en sus cotizaciones de compra y venta entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre. Durante estas cinco jornadas, el mercado mostró movimientos tanto al alza como a la baja, con variaciones que modificaron los precios de la divisa a lo largo de la semana.

Las cotizaciones no mantuvieron un comportamiento uniforme. Mientras el martes se observó una caída en el precio de compra, el miércoles llegó una recuperación que llevó ambas referencias por encima de los Bs 12. En los días siguientes, los valores volvieron a experimentar ajustes.

Así se movió el dólar paralelo durante la semana

El lunes 16 de noviembre, la cotización se ubicó en Bs 11,84 para la compra y Bs 11,95 para la venta. Al día siguiente, el martes 17, el precio de compra descendió a Bs 11,68, mientras que la venta subió a Bs 11,98.

El miércoles 18 presentó uno de los movimientos más notorios de la semana. La compra alcanzó los Bs 11,98 y la venta llegó a Bs 12,02, lo que representó un incremento de Bs 0,30 y Bs 0,04, respectivamente, en comparación con el martes.

Para el jueves 19, las cotizaciones registraron una ligera disminución. El precio de compra pasó a Bs 11,96 y el de venta se situó en Bs 12,00.

Sin embargo, el viernes 20 volvió a registrarse un incremento. La compra llegó a Bs 11,99 y la venta alcanzó los Bs 12,03, convirtiéndose en los valores más altos de las cinco jornadas, según los datos proporcionados.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia al viernes 20 de noviembre: Bs 11,99 para la compra y Bs 12,03 para la venta.

¿Qué diferencia hubo entre el inicio y el cierre de semana?

Al comparar las cotizaciones del lunes 16 con las del viernes 20 de noviembre, se observa que el precio de compra pasó de Bs 11,84 a Bs 11,99, lo que representa un incremento de Bs 0,15 por dólar.

En el caso de la venta, el valor subió de Bs 11,95 a Bs 12,03, con una diferencia de Bs 0,08.