La cotización oficial del dólar en Bolivia registró variaciones durante cinco jornadas consecutivas, entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre. En ese periodo, la divisa estadounidense pasó de Bs 11,67 a Bs 11,75 por unidad, de acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

La diferencia entre ambos valores fue de ocho centavos de boliviano. Sin embargo, este resultado representa un incremento y no una disminución, como se señala en el reporte inicial.

El comportamiento de la moneda estadounidense fue cambiando a lo largo de la semana. Cada jornada registró un precio distinto, por lo que el seguimiento diario permite observar cómo evolucionó la cotización hasta llegar al cierre del viernes.

Así se cotizó el dólar del 9 al 13 de noviembre

Los registros proporcionados también muestran las siguientes cotizaciones correspondientes a la semana del 9 al 13 de noviembre:

Lunes 9: Bs 11,67.

El dólar oficial cotizó a Bs 11,67 en Bolivia el lunes 16 de noviembre de 2026.

Martes 10: Bs 11,70.

El tipo de cambio oficial llegó a Bs 11,70 por dólar el martes 17 de noviembre de 2026.

Miércoles 11: Bs 11,75.

El dólar oficial alcanzó los Bs 11,75 en Bolivia el miércoles 18 de noviembre de 2026.

Jueves 12: Bs 11,68.

La cotización oficial del dólar se ubicó en Bs 11,68 el jueves 19 de noviembre de 2026.

Viernes 13: Bs 11,75.

El dólar oficial cerró en Bs 11,75 el viernes 20 de noviembre de 2026.

Durante esas cinco jornadas, el dólar presentó subidas y bajadas. Comenzó en Bs 11,67, alcanzó los Bs 11,75 el miércoles, retrocedió hasta Bs 11,68 el jueves y volvió a cerrar en Bs 11,75 el viernes.