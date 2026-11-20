La cotización oficial de la divisa estadounidense tuvo subidas y bajadas durante las semanas del 16 al 20 de noviembre, según los registros del Banco Central de Bolivia.
20/11/2026 12:09
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La cotización oficial del dólar en Bolivia registró variaciones durante cinco jornadas consecutivas, entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre. En ese periodo, la divisa estadounidense pasó de Bs 11,67 a Bs 11,75 por unidad, de acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).
La diferencia entre ambos valores fue de ocho centavos de boliviano. Sin embargo, este resultado representa un incremento y no una disminución, como se señala en el reporte inicial.
El comportamiento de la moneda estadounidense fue cambiando a lo largo de la semana. Cada jornada registró un precio distinto, por lo que el seguimiento diario permite observar cómo evolucionó la cotización hasta llegar al cierre del viernes.
Así se cotizó el dólar del 9 al 13 de noviembre
Los registros proporcionados también muestran las siguientes cotizaciones correspondientes a la semana del 9 al 13 de noviembre:
Lunes 9: Bs 11,67.
Martes 10: Bs 11,70.
Miércoles 11: Bs 11,75.
Jueves 12: Bs 11,68.
Viernes 13: Bs 11,75.
Durante esas cinco jornadas, el dólar presentó subidas y bajadas. Comenzó en Bs 11,67, alcanzó los Bs 11,75 el miércoles, retrocedió hasta Bs 11,68 el jueves y volvió a cerrar en Bs 11,75 el viernes.
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