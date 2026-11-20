¿Revisar el celular de tu pareja es una prueba de amor o una clara señal de desconfianza? Esta pregunta genera opiniones divididas y pone sobre la mesa uno de los temas más polémicos de las relaciones actuales: los límites entre la confianza, la privacidad y los celos.

Para algunas personas, conocer la contraseña del celular de su pareja y tener acceso a sus conversaciones es sinónimo de transparencia. Consideran que, cuando existe amor, no debería haber secretos.

Sin embargo, desde otra perspectiva, revisar el teléfono sin consentimiento puede convertirse en una conducta de control, inseguridad y desconfianza que termina desgastando la relación.

Desde la psicología, se advierte que este comportamiento puede estar relacionado con los celos, el miedo a una infidelidad o la necesidad de controlar lo que hace la otra persona. En lugar de resolver las dudas, la vigilancia puede alimentar conflictos y generar un círculo de sospechas.

También hay quienes consideran que la privacidad no desaparece cuando comienza una relación. Tener pareja no significa renunciar a la individualidad ni al derecho de mantener conversaciones personales.

En El Mañanero de Santa Cruz, varios invitados protagonizaron un interesante debate sobre este tema que divide opiniones y despierta más de una discusión entre las parejas.