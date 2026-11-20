Un deslizamiento de tierra registrado en la zona de Calacoto, entre las calles 15 y 16 de la zona Sur de La Paz, provocó el desplome de un muro perimetral de una construcción y comprometió la infraestructura del edificio aledaño El Alcázar, por lo que varias familias tuvieron que ser evacuadas por precaución.

La emergencia se registró durante la jornada del pasado jueves y dejó daños visibles en el inmueble, entre ellos rajaduras en la estructura, además del desplome de parte del jardín y el garaje.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, el movimiento de tierra estaría relacionado con la remoción de grandes cantidades de suelo durante los trabajos de construcción. El muro de contención habría cedido, provocando el deslizamiento que terminó afectando al edificio vecino.

Ante el riesgo, las familias que habitan en El Alcázar fueron evacuadas durante la noche, mientras se realizan las evaluaciones para determinar el estado de la infraestructura y establecer el alcance de los daños estructurales.

Este viernes se evidenció que los trabajos de construcción permanecen paralizados. Entretanto, la empresa responsable de la obra todavía no se había pronunciado sobre lo ocurrido.

La situación mantiene en alerta a los vecinos del sector, mientras se aguarda un análisis técnico que permita establecer las condiciones de seguridad del edificio afectado y determinar las responsabilidades por el deslizamiento.