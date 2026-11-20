En menos de 24 horas se registraron cuatro hechos de tránsito que dejaron personas heridas y víctimas fatales, una situación que vuelve a poner en debate la seguridad vial en el país. El experto en seguridad ciudadana, Dorian Ulloa, advirtió que Bolivia enfrenta cifras preocupantes y que, de mantenerse la tendencia actual, los accidentes podrían superar los 20.400 casos durante 2027.

Según los datos expuestos por el especialista, hasta octubre de 2026 se contabilizaron aproximadamente 17.000 accidentes de tránsito, con más de 1.300 personas fallecidas y alrededor de 13.000 heridas. Esto representa un promedio de 57 hechos de tránsito por día en territorio nacional.

Ulloa explicó que los accidentes responden a diferentes factores, entre ellos el comportamiento de los conductores, las condiciones de los vehículos, el estado de las vías y las condiciones climatológicas. Sin embargo, hizo énfasis en el factor humano y señaló que la responsabilidad no recae únicamente en quienes conducen, sino también en los propietarios de vehículos y en quienes realizan los trabajos de mantenimiento mecánico.

"Hay muchos conductores inexpertos con licencia de conducir en el país. Hay muchos jovencitos manejando vehículos de alto tonelaje", advirtió, cuestionando los mecanismos de evaluación y otorgación de licencias.

Asimismo, observó que existen conductores de motocicletas que incumplen constantemente las normas de tránsito, realizando maniobras peligrosas, circulando por las aceras y apareciendo de manera intempestiva entre los vehículos.

El especialista también se refirió a la proyección para 2027 y advirtió que, si no se implementan medidas preventivas, los accidentes podrían superar los 20.400 casos y las víctimas fatales llegar a más de 1.500 personas.

"Creo que esos datos, 10% más, 10% menos, nos tienen que llamar a la reflexión", sostuvo, al insistir en la necesidad de fortalecer los controles, la educación vial y la cultura ciudadana.

Por otro lado, se refirió a la prohibición municipal del transporte urbano de pasajeros mediante motocicletas, conocidos como mototaxis. Desde su perspectiva, este servicio requiere una evaluación técnica y una regulación que contemple las condiciones de seguridad, considerando la vulnerabilidad de estos vehículos ante colisiones y caídas.

Ulloa sostuvo que la prevención debe comenzar desde la otorgación de licencias de conducir, acompañada de controles efectivos y una mayor responsabilidad de los conductores para evitar que las cifras de accidentes continúen aumentando.