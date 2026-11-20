Representantes de los grupos de mototaxistas Moto Go y Cargo, junto a la Asociación Departamental de Motociclismo de La Paz, solicitaron una reunión con el alcalde para buscar una alternativa al comunicado municipal que prohíbe el transporte urbano de pasajeros mediante motocicletas. Los trabajadores aseguran que esta actividad representa una fuente de ingresos para varias familias y responde a la necesidad de contar con alternativas de movilidad en la ciudad.

Isaías Huallpara, representante de Moto Go, explicó que la iniciativa surgió ante las dificultades de transporte, principalmente en zonas alejadas, donde los pasajeros deben esperar durante largos periodos para conseguir un vehículo. También señaló que el servicio permite atender pedidos y entregas de productos adquiridos mediante plataformas digitales.

"Esta iniciativa de crear lo que es el servicio de mototaxi, delivery, Pago Moto Go, surgió a raíz de la falta de movilidad", explicó.

Desde la Asociación Departamental de Motociclismo, Pedro Ceruto expresó su respaldo a los mototaxistas y señaló que la organización intentó aproximarse a las autoridades para abrir un espacio de diálogo, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta.

Los representantes también defendieron las medidas de seguridad que aplican para proteger a sus pasajeros. Indicaron que cuentan con cascos certificados, cofias para mantener la higiene, SOAT e inspección técnica vehicular. Además, aseguraron que sus conductores reciben recomendaciones para respetar las normas de tránsito y evitar maniobras peligrosas.

"Siempre precautelando la seguridad de nuestro pasajero", afirmó Huallpara, al explicar que no ponen en riesgo la integridad de las personas por cumplir con tiempos de llegada.

Asimismo, rechazaron los cuestionamientos sobre las características geográficas de La Paz y señalaron que utilizan motocicletas con cilindrada adecuada para circular por calles con pendientes, respetando los límites de velocidad. También aseguraron que suspenden sus actividades cuando existen amenazas de lluvia para evitar accidentes.

Los representantes anunciaron que buscan reunir a los diferentes grupos que prestan este servicio para presentar una solicitud formal de reunión al alcalde. Su objetivo es abrir una mesa de diálogo que permita evaluar las condiciones de funcionamiento de los mototaxis y encontrar una solución que contemple tanto la seguridad de los pasajeros como el derecho al trabajo de los motociclistas.