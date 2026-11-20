El escándalo por los audios que involucran a los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli suma un tercer involucrado: Óscar Alejandro García Hoyos, cuyo nombre se incorpora a las personas relacionadas con las conversaciones sobre presuntas gestiones para conseguir cargos y contrataciones en una institución pública.

La difusión de estas conversaciones generó cuestionamientos sobre posibles presiones para favorecer determinadas contrataciones, además de denuncias por presuntas irregularidades en el proceso de selección de personal.

El caso también involucra a Gonzalo Muñoz, mencionado por la abogada Audalia Zurita como la persona a la que habría hecho referencia la exdirectora de la Aisem, Daniela Quiroga, durante las conversaciones difundidas.

Según explicó la jurista, Muñoz acudió en dos oportunidades a la institución para ser entrevistado y en los audios se habría hecho referencia a la imposibilidad de contratarlo debido a su discapacidad física. Este hecho derivó en una denuncia por presunta discriminación contra la exdirectora.

Entretanto, el exdiputado Rafael Quispe formalizó una denuncia contra Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli por presuntos delitos de uso indebido de influencias, amenazas y extorsión. También solicitó que el caso sea remitido a la Comisión de Ética para establecer las responsabilidades correspondientes.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, calificó de reprochable cualquier solicitud de autoridades que esté al margen de la ley y pidió coordinación entre los órganos Ejecutivo y Legislativo.

Mientras tanto, desde la Alianza Libre solicitaron al presidente Rodrigo Paz aclarar la existencia de una supuesta oficina de coordinación en el piso 19 de la Casa Grande del Pueblo, que habría sido utilizada por Medinaceli.