Ante la pérdida del estatus de Bolivia como país libre de sarampión, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) intensifica las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación en La Paz, con el objetivo de evitar la propagación del virus y detectar oportunamente nuevos casos.

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Marcelo Parra, informó que durante 2026 se registraron 18 casos confirmados de sarampión de un total de 108 sospechosos en el departamento. Frente a este escenario, las brigadas sanitarias realizan bloqueos vacunales, visitas casa por casa, investigación de contactos y búsqueda activa de posibles contagios en establecimientos de salud y comunidades.

El trabajo también se extendió a las zonas fronterizas con Perú, principalmente Copacabana, Kasani, Desaguadero y Escoma, donde se reforzaron la vacunación y la vigilancia epidemiológica para prevenir el ingreso y la propagación del virus.

Parra destacó que durante el brote se desplegaron más de 2.000 brigadas en las ciudades de La Paz y El Alto, se vacunó a más de 5.800 personas y se visitaron más de 25.000 viviendas.

Asimismo, explicó que se identificaron tres conglomerados de contagios: uno entre universitarios y otro en estudiantes de una unidad educativa de El Alto, ambos controlados, además de un tercero relacionado con una familia cuyos padres viajaron a Perú por motivos laborales.

"Estamos a cuatro días de poder controlar y que no haya transmisión en nuestro departamento", señaló Parra al referirse al último conglomerado.

El epidemiólogo indicó que la meta es alcanzar una cobertura de vacunación superior al 95% para garantizar la protección colectiva frente al virus. También anunció que se trabaja en un plan para 2027, enfocado en reforzar la inmunización y las medidas de prevención.

Exhortó a la población a recibir a las brigadas de salud y completar los esquemas de vacunación, especialmente en los niños. "La vacuna es la mejor forma de protegernos contra esta enfermedad", enfatizó.