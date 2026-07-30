El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz habilitó 67 centros de salud y los cinco hospitales municipales para intensificar la vacunación contra el sarampión, luego de la confirmación del primer caso importado de la enfermedad en el departamento.

Vacunación para todas las familias

Desde la unidad de Salud Integra ya se informó que la red de establecimientos ya cuenta con las dosis distribuidas y aseguró que el municipio está preparado para responder ante cualquier eventualidad mediante el fortalecimiento de la cobertura de inmunización

La campaña está dirigida a la población infantil, con vacunas específicas para menores y mayores de cinco años. La inmunización se realiza con una sola dosis, mientras que el punto de atención 167 brinda el servicio durante las 24 horas para facilitar el acceso de la población.

Brigadas móviles para el Gran Poder

Asimismo, el municipio anunció que durante la festividad del Gran Poder desplegará brigadas móviles y puestos de vacunación para aprovechar la alta concentración de personas y ampliar la cobertura.

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