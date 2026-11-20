La joven de 20 años llegó a pesar apenas 20 kilos y permanece hospitalizada. Su madre, Aide Ayzama, cuenta que la enfermedad avanzó durante un año y que necesita apoyo económico para que su hija continúe su recuperación.
20/11/2026 13:48
Escuchar esta nota
La vida de Jhaneliz Mamani Ayzama, de 20 años, cambió a causa de la anorexia nerviosa, una enfermedad que deterioró progresivamente su salud hasta llevarla a pesar apenas 20 kilos. Actualmente permanece hospitalizada y, aunque presenta avances, necesita continuar con atención médica y psicológica. Su madre, Aide Ayzama, pide ayuda para cubrir los gastos del tratamiento.
La enfermedad comenzó con una rutina de ejercicio que, al principio, no despertó preocupación en su familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, Jhaneliz empezó a reducir sus comidas, a pasar muchas horas sin alimentarse y, posteriormente, a consumir únicamente agua durante días.
“Ella empezó haciendo mucho ejercicio, lo veía normal como cualquier joven. Cuando uno no conoce esta enfermedad, es muy difícil ver qué es lo que está pasando”, relató su madre.
La enfermedad avanzó durante un año
Aide contó que no advirtió a tiempo la gravedad de la situación. Como madre sola, debía trabajar para mantener a sus hijas y no siempre podía compartir tiempo con ellas. Mientras tanto, Jhaneliz perdía peso progresivamente.
“Ella fue bajando poco a poco, ya después noté que estaba bajando y me empecé a preocupar”, recordó.
Según su testimonio, el deterioro fue acelerado. La joven llegó a perder hasta cinco kilos por semana y su estado se complicó cuando sufrió una infección. “Ella, al peso que llegó a internarse, fue cuando tenía 20 kilos. Todo pasó en el transcurso de un año”, contó Aide.
La madre también recordó que, cuando buscó atención en hospitales públicos, recibió advertencias sobre la gravedad de su condición y el riesgo que representaba cualquier infección para su salud.
“Tal vez un abrazo le faltó a mi hija”
En medio de esta situación, Aide reflexionó sobre el tiempo que no pudo compartir con sus hijas debido a sus responsabilidades laborales. Relató que en ocasiones tenía hasta tres trabajos y que eso limitaba la posibilidad de acompañarlas en sus actividades y conocer lo que atravesaban.
“Los hijos dependen netamente de nosotros, incluso la responsabilidad. La verdad, no pasaba mucho tiempo con mis hijas, tendía a tener hasta tres trabajos. Entonces, quizá si mi hija tenía problemas, ya sea en el colegio o su entorno, ella no tenía en casa una mamá para preguntarle cómo ha estado su día”, expresó.
Conmovida, agregó: “Tal vez un abrazo, tal vez le faltó eso a mi hija”.
Necesita continuar hospitalizada
Jhaneliz permanece internada desde hace aproximadamente dos meses. Su madre contó que ingresó en estado delicado, con desnutrición, anemia y defensas bajas, además de presentar complicaciones que requirieron atención en terapia intermedia.
“Gracias a Dios tengo todavía a mi hija para poderla abrazar. Ella ingresó con un cuadro al hospital que ha sido muy malo, tenía desnutrición, anemia y defensas bajas, estaba en terapia intermedia”, relató.
Aide señaló que las primeras semanas fueron difíciles, pero que el personal médico logró estabilizarla. La joven consiguió aumentar cinco kilos, aunque todavía tiene bajo peso, presenta pérdidas de potasio y necesita continuar internada para recuperar fuerzas y volver a caminar.
“Me dice que está bien, pero necesita seguir internada para subir de peso y caminar”, explicó.
La madre teme que retirar a su hija del hospital antes de que alcance un peso estable pueda poner en riesgo su recuperación, debido a que en casa no tendría las mismas condiciones de atención.
Los gastos superan los Bs 80.000
La atención médica representa una carga económica importante para la familia. Aide calcula que gastó entre Bs 80.000 y Bs 90.000 durante el proceso y reconoce que se encuentra endeudada.
“He debido gastar como 80 a 90 mil bolivianos. Para mí ha sido muy difícil estas semanas porque da impotencia ver así a mi hija”, remarcó.
Explicó que Jhaneliz necesita permanecer internada y continuar con tratamiento psicológico para recuperar tanto su cuerpo como su salud emocional. Por ello, solicita colaboración económica para afrontar los gastos.
“Ella necesita seguir internada, seguir en tratamiento con el tema psicológico para que sane su cuerpo y su mente, entonces es mucho dinero”, señaló.
Las personas que deseen ayudar a Jhaneliz y a su familia pueden comunicarse al 72265386.
Mira la programación en Red Uno Play