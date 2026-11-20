Los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no cuentan con una jubilación contributiva pueden acceder a tres componentes que suman Bs 850.
20/11/2026 13:24
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Atención, adultos mayores que cobran la Renta Dignidad en Bolivia. Durante el periodo de pago del aguinaldo, los beneficiarios no rentistas que cumplen los requisitos del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) pueden recibir un monto total de 850 bolivianos, correspondiente a la suma de tres beneficios.
La composición es la siguiente: Bs 350 por la Renta Dignidad mensual, Bs 350 por el aguinaldo de ese beneficio y Bs 150 adicionales por el Programa PEPE.
Es importante aclarar que este monto corresponde a los adultos mayores que no perciben una jubilación contributiva y tienen habilitados los tres componentes.
El primer componente es la Renta Dignidad de Bs 350, un beneficio mensual destinado a las personas adultas mayores que cumplen los requisitos establecidos por la normativa boliviana.
El segundo corresponde al aguinaldo de la Renta Dignidad, equivalente a otros Bs 350 para los beneficiarios no rentistas.
Finalmente, se suman Bs 150 del Programa PEPE, un apoyo económico adicional contemplado para los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no cuentan con jubilación.
De esta manera, la suma alcanza los Bs 850 durante el periodo en el que corresponde cobrar el aguinaldo.
Para acceder a los tres componentes, el adulto mayor debe cumplir los requisitos de la Renta Dignidad y estar comprendido entre los beneficiarios del Programa PEPE.
La Gestora Pública señala que, entre las principales condiciones para acceder a la Renta Dignidad, se encuentran tener 60 años o más, ser boliviano y residir en el país, además de cumplir las demás exigencias del beneficio.
En el caso del adicional PEPE de Bs 150, la normativa establece que está destinado a los beneficiarios de la Renta Dignidad que no perciben una jubilación de la Seguridad Social de Largo Plazo.
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