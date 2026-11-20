El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jorge Sologuren, informó que dos personas fueron aprehendidas y posteriormente enviadas a detención preventiva por su presunta participación en un hecho de asesinato ocurrido el pasado fin de semana en Oruro.

Según el reporte policial, el caso se inició tras la presunta sustracción de un vehículo indocumentado. Tres personas ingresaron al motorizado y, durante el trayecto, expulsaron a la hija de la propietaria, quien resultó herida y fue trasladada a un centro médico de Patacamaya. Posteriormente, los ocupantes sufrieron un accidente de tránsito, en el que uno de ellos perdió la vida.

El jefe policial señaló que, mientras los dos heridos recibían atención médica, familiares y conocidos de la víctima los habrían sacado del nosocomio para agredirlos y posteriormente quemarlos, provocando su muerte.

A partir del análisis de imágenes, el trabajo de inteligencia y las pericias realizadas, la Policía identificó a dos personas que presuntamente estarían involucradas en el hecho. Con apoyo de personal policial de Oruro se realizaron operativos y allanamientos que permitieron sus aprehensiones.

Durante las requisas también se encontraron más de $us 9.000 y aproximadamente Bs 79.000, dinero cuyo origen no habría sido justificado por los investigados. Por este motivo, se abrió otro proceso por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

"Estas personas, las dos aprehendidas por el delito de asesinato, porque esa es la figura penal con la que están involucradas estas personas, han sido remitidas a la Fiscalía que lleva el caso", explicó Sologuren.

La autoridad confirmó que, en audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional determinó seis meses de detención preventiva para ambos investigados, quienes fueron trasladados al penal de Oruro y al centro de detención femenino de esa ciudad, respectivamente.

Sologuren aseguró que las investigaciones continúan para identificar a otras personas que pudieron participar o incitar las agresiones.

"Seguimos con las investigaciones. Tenemos todavía más imágenes. El personal de inteligencia, tanto de la Fiscalía como el de Oruro, no ha parado. Vamos a continuar con las aprehensiones", afirmó.