Seis familias buscan desesperadamente a sus mascotas desaparecidas en diferentes zonas de las ciudades de La Paz y El Alto.

Uno de los perritos buscados es Cooper, un salchicha de color negro con manchas café, que desapareció el 14 de noviembre en Villa Copacabana, en inmediaciones de la esquina Inca San Sebastián y avenida Burgaleta. Al momento de extraviarse, vestía una prenda naranja y verde, similar a una calabaza.

También se busca a Sofi, una perrita de un año, de tamaño pequeño y pelaje café con negro. Desapareció el 2 de noviembre en la zona de Villa Ingenio, en El Alto, cerca de una unidad educativa. Su familia señala que es tímida y asustadiza.

Otro caso es el de Pequer, un perrito pequeño de pelo largo, color café y negro, que desapareció en la calle Elías Agárnera y Benigno Loza, en la zona Alto Miraflores. Tiene la mandíbula inferior sobresaliente y lleva un collar celeste. Su familia está preocupada porque se encuentra bajo tratamiento médico y necesita una alimentación especial.

Por su parte, Jhack, un perrito pequeño de pelaje blanco con manchas beige y nariz rosada, se perdió el 12 de noviembre en inmediaciones de la avenida Cornelio Saavedra. Vestía una camisa a cuadros negros, grises y blancos.

La búsqueda también incluye a dos felinos. Garu, un gato macho castrado de aproximadamente cuatro años, desapareció en la zona Pedro Domingo Murillo, entre las calles León de la Barra y Casimiro Irusta. Es de pelaje blanco, tiene una pequeña mancha ploma cerca de la cola y la punta de esta es blanca. Es cariñoso, pero tímido ante personas desconocidas y ruidos fuertes.

Las familias mantienen la esperanza de volver a reunirse con sus mascotas y piden a la población que comparta la información. Cualquier dato sobre su paradero puede ser fundamental para que Cooper, Sofi, Pequer, Jhack, Garu y Michi regresen a casa.