Si todavía no tienes planes para este fin de semana, hay diferentes alternativas para salir de la rutina y disfrutar de actividades culturales, recreativas y familiares en La Paz y El Alto.

Una de las propuestas es el Indy Fest, que se realizará este viernes 20 de noviembre, desde las 18:00, en el Teatro Municipal Raúl Salmón de El Alto. El encuentro reunirá a ocho agrupaciones de rock y folclore. Para ingresar, el público deberá llevar un juguete como aporte solidario.

La agenda continuará el sábado 21 de noviembre con una feria de adopción de perros y gatos en la Casa de la Mascota, ubicada en la zona Bajo San Antonio, avenida Castrillo. La actividad se desarrollará de 10:00 a 16:00 y busca encontrar hogares responsables para los animales que esperan una familia.

Ese mismo sábado, los amantes de la lectura podrán participar en la Noche de Libros, Letras y Arte, en la Biblioteca Municipal Andrés de Santa Cruz. La actividad estará abierta al público y contará con lecturas compartidas, encuentros con escritores, librerías, editoriales y diferentes expresiones artísticas.

Finalmente, el domingo 22 de noviembre, los más pequeños serán protagonistas del primer Gateando La Paz, una competencia de gateo que comenzará a las 15:00 en el bloque verde del campo ferial Chuquiago Marka. Las familias podrán acompañar a los bebés en esta divertida actividad, cuyo ingreso será gratuito.

Estas cuatro propuestas buscan ofrecer alternativas para compartir en familia, apoyar las iniciativas culturales y disfrutar de espacios recreativos durante el fin de semana.