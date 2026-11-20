Bolivia se prepara para vivir una tarde y noche inolvidable al ritmo de su mejor música folclórica. Este viernes 20 de noviembre, desde las 16:00, Red Uno y Xona Streaming transmitirán EN VIVO el esperado festival “La Peña de Paceña”, llevando toda la emoción de esta celebración hasta los hogares de los bolivianos.

La fiesta se desarrollará en la emblemática plaza San Francisco de La Paz, con ingreso completamente gratuito y una cartelera que reunirá a grandes exponentes del folclore nacional.

¡Y si no puedes asistir, no te preocupes! Podrás disfrutar de la transmisión desde cualquier lugar del país, a través del portal reduno.com.bo, las redes sociales oficiales de Red Uno y la plataforma Xona Streaming.

La celebración reunirá a reconocidos artistas y agrupaciones que pondrán a cantar y bailar al público con sus mejores interpretaciones.

El festival forma parte de los festejos por los 140 años de historia de Paceña y la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) junto a Bolivia.

La propuesta busca rendir homenaje a nuestras tradiciones y a las canciones que han acompañado a generaciones de bolivianos.

La cartelera de “La Peña de Paceña” contará con la participación de:

Savia Andina

Esther Marisol

Ch’ila Jatun

Grupo Challador

Jachas el Legado

Pepe Murillo

Bonanza

Los Kjarkas, encargados del gran cierre de la noche.

Una programación que promete recorrer diferentes expresiones del folclore boliviano y celebrar la riqueza musical del país.

¡No te pierdas “La Peña de Paceña”! Conéctate HOY, viernes 20 de noviembre, desde las 16:00, por Red Uno y Xona Streaming, y vive una de las grandes fiestas del folclore boliviano.