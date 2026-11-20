La ciudad de Cochabamba tendrá cortes de vías este sábado 21 de noviembre por la realización de la Entrada Universitaria 2026. El recorrido abarcará cerca de tres kilómetros y atravesará varias avenidas del centro de la ciudad.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, informó que la actividad comenzará al mediodía en la intersección de las avenidas San Martín y Ecuador. Desde ese punto, los participantes avanzarán hacia la plaza Colón, continuarán por la avenida Ballivián y luego tomarán las avenidas Ramón Rivero, Papa Paulo y Oquendo, para finalizar en la avenida Bolívar.

“Se prevé que va a durar hasta las 21:00 horas. Se hará un barrido en los casi tres kilómetros que abarca el recorrido”, explicó Rojas.

¿Qué vías estarán cerradas?

El recorrido contempla los siguientes puntos:

Inicio: avenida San Martín y Ecuador.

Primer descanso: avenida Ramón Rivero y Oruro.

Segundo descanso: avenida Oquendo y Pedro Borda.

Palco oficial y graderías: avenida Oquendo, entre Ecuador y Colombia.

Final: avenida Oquendo y Bolívar.

Rutas alternas para los vehículos

Rojas explicó que los vehículos que lleguen desde el estadio, la zona norte y Cala Cala podrán circular por las avenidas Ballivián y 25 de Mayo, por lo que estas vías no estarán interrumpidas para ese flujo vehicular.

En tanto, los conductores que se desplacen de sur a norte y habitualmente utilicen la avenida San Martín podrán desviar por las calles Heroínas, Ecuador o Bolívar para conectarse con la avenida Ayacucho.

Por otra parte, quienes lleguen desde el sur por la avenida Oquendo deberán desviar por la calle Sucre hacia la calle Aurelio Melean y otras vías para conectarse con las avenidas Rubén Darío y Papa Paulo.

Los cortes se extenderán hasta las 21:00

La Dirección de Movilidad Urbana habilitará desvíos para facilitar la circulación durante la actividad. Los cortes se mantendrán mientras avance la entrada y se prevé que concluyan a las 21:00, una vez finalizado el operativo en los casi tres kilómetros del recorrido.