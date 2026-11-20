El Servicio Departamental de Salud (SEDES) de la Gobernación alertó sobre los resultados de las inspecciones realizadas en diferentes sectores del departamento, donde se identificaron altos niveles de infestación que incrementan el riesgo de propagación de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

En Santa Cruz de la Sierra, los distritos 15, 6 y 14 se encuentran entre las zonas que requieren mayor atención preventiva, debido a la cantidad de viviendas donde se detectaron criaderos.

Según el reporte expuesto por las autoridades sanitarias, el distrito 15 registra uno de los indicadores más preocupantes.

“En relación, por ejemplo, con el municipio de Santa Cruz de la Sierra, los distritos 15, 6 y 14 están en una emergencia”, señaló una autoridad durante el informe.

En la exposición se mencionaron los siguientes índices:

Distrito 15: 32 de cada 100 viviendas inspeccionadas.

Distrito 6: 27 de cada 100 viviendas inspeccionadas.

Distrito 14: 26 de cada 100 viviendas, según la declaración difundida.

Los resultados ponen en evidencia la necesidad de reforzar las tareas de limpieza y eliminación de recipientes donde se acumula agua.

Desde la Gobernación explicaron que el problema no se limita a la capital cruceña.

En otros municipios inspeccionados se identificaron índices que van desde 17 hasta 35 viviendas afectadas por cada 100 visitadas.

Ante el riesgo detectado, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anunció una jornada masiva de limpieza para este sábado 21 de noviembre, comenzando por el distrito municipal 6, en la zona de la Pampa de la Isla.

La actividad forma parte de un plan de intervención progresiva en los sectores con mayor presencia de criaderos.

El operativo contará con personal municipal y equipos de recolección para retirar objetos que puedan acumular agua.