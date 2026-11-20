La búsqueda de presuntos integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) continúa en Santa Cruz de la Sierra. La Policía Boliviana mantiene desplegados varios operativos de allanamiento en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de localizar y capturar a personas identificadas dentro de las investigaciones.

Uno de los procedimientos se desarrolló en un inmueble ubicado en la zona de la avenida Piraí, entre el sexto y séptimo anillo, donde agentes policiales ingresaron a la vivienda y redujeron a varias personas que se encontraban en su interior.

Los operativos están encabezados por el comandante departamental de la Policía, coronel Edson Fernández, quien informó que las intervenciones responden a investigaciones que ya tienen avances y que todavía existen otros domicilios identificados para continuar con las capturas.

“Estamos haciendo allanamientos con investigaciones ya avanzadas, tenemos aprehensiones, tenemos que seguir allanando domicilios de objetivos que tienen que ser capturados. Estamos en plenas operaciones policiales”, señaló Fernández al explicar el trabajo que realizan los efectivos.

En cuanto a los resultados, el jefe policial confirmó que, hasta el momento, cinco personas fueron aprehendidas y otras tres arrestadas durante los diferentes procedimientos ejecutados en la capital cruceña.

“Tenemos cinco personas aprehendidas y unas tres arrestadas en varios operativos policiales”, añadió.

Fernández dejó en claro que el trabajo policial no ha concluido y que los agentes continuarán interviniendo otros inmuebles en busca de los objetivos identificados por los investigadores.