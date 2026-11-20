Fernando Cerimedo llegó este viernes al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para participar de una audiencia cautelar en la que su defensa busca la cesación de su detención preventiva y que pueda afrontar las investigaciones en libertad. El ciudadano argentino fue trasladado desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde permanece recluido.

Cerimedo ingresó a los tribunales con un chaleco antibalas y bajo un fuerte resguardo policial. Durante su llegada, efectivos de seguridad acompañaron su traslado y, pese a las preguntas de los periodistas, evitó brindar declaraciones a los medios de comunicación.

La audiencia estaba prevista para las 14:30. Se espera que la sesión dure alrededor de una tres horas para conocer las determinaciones impuestas por la Justicia.

El investigado enfrenta dos procesos judiciales en el país. En La Paz es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que en Santa Cruz afronta una causa por el presunto intento de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, quien fue víctima de un ataque armado.

Precisamente, el caso de Beller motivó una de las investigaciones más relevantes contra Cerimedo, debido a las sospechas sobre su presunta participación en el atentado. Por este proceso también se encuentra sujeto a medidas cautelares.

Cerimedo fue trasladado al penal de Chonchocoro, en La Paz, donde cumple detención preventiva. Su situación jurídica está vinculada a las investigaciones abiertas tanto en la región con en Santa Cruz.