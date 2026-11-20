El calor aumenta en Santa Cruz y hasta los tradicionales juguitos de durazno sienten el impacto del alza de precios. Con la llegada de fin de año y las elevadas temperaturas, muchas personas buscan una bebida refrescante para combatir el calor. Sin embargo, este gusto también se ha encarecido.

En nuestro sector Economía en los barrios, conocimos la historia de Gladys, una emprendedora cruceña que lleva aproximadamente 20 años preparando y vendiendo juguitos de durazno, una actividad que se ha convertido en su fuente de ingresos y en parte importante de su vida.

Pese a las dificultades económicas, continúa trabajando desde muy temprano para mantener su negocio y atender a sus clientes.

Gladys explicó que el incremento de los precios de los insumos la obligó a ajustar el costo de su tradicional bebida.

“Ahorita están a seis bolivianos los juguitos de durazno porque todo ha subido”, manifestó.

Según la comerciante, el encarecimiento no se limita a un solo producto, sino que afecta a varios de los ingredientes y materiales que necesita diariamente.

“Todo está caro, el azúcar está caro, todo está caro. Y por eso a seis pesos estamos vendiendo”, señaló.

La emprendedora explicó que entre los productos que más utiliza se encuentran el azúcar, el hielo y los vasos desechables, cuyos precios también aumentaron.

Gladys contó que, para conseguir los productos necesarios, debe salir de madrugada a realizar sus compras en los mercados.

“Me levanto tempranito, voy a hacer compras a las dos de la mañana o a las tres”, relató.

Cuando algunos productos escasean, su jornada comienza incluso más temprano para asegurarse de encontrar lo que necesita.

Actualmente, dependiendo de la disponibilidad de los insumos, realiza sus compras alrededor de las cuatro de la madrugada.

Además del incremento de los costos, Gladys enfrenta otro problema: la reducción de la cantidad de clientes.

La comerciante recordó que antes tenía una mayor afluencia de compradores, pero ahora nota una disminución en las ventas.

“Ya no mucho, ya no mucho. Que la economía está muy fea”, expresó.

Ante esta situación, busca nuevas alternativas para mantener sus ingresos, entre ellas salir a vender con otro carrito ambulante y estacionarse en distintos puntos.

Su objetivo es continuar generando recursos, pese a que el margen de ganancia se ha visto afectado por el costo de los productos.

Durante aproximadamente dos décadas ha dedicado gran parte de sus días a preparar y comercializar sus juguitos de durazno, una bebida tradicional que forma parte de la vida cotidiana de muchos cruceños.

Aunque las condiciones actuales son difíciles, mantiene su emprendimiento y continúa recibiendo a sus clientes con la esperanza de que las ventas mejoren.

Gladys expresó su preocupación por la posibilidad de que los precios continúen incrementándose durante los próximos meses.

“No sé qué nos espera todavía, no lo sé. Espero que se mantenga ahí como está el precio. Si sube, ya no sé dónde llegaremos”, manifestó.

La comerciante espera que los costos de los insumos se estabilicen para no tener que realizar nuevos incrementos y poder continuar trabajando.