Fernando Cerimedo continuará recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, luego de que la Justicia rechazara su pedido de cesación a la detención preventiva durante una audiencia cautelar realizada este viernes en la ciudad de La Paz.

La audiencia comenzó cerca de las 14:00 y concluyó con la decisión del Juzgado Sexto de Instrucción Anticorrupción de negar el recurso presentado por el ciudadano argentino, quien buscaba recuperar su libertad.

Rechazan solicitud de cesación a la detención

De acuerdo con el reporte desde inmediaciones de los juzgados, la audiencia tenía como objetivo analizar la solicitud de cesación a la detención preventiva de Cerimedo, investigado por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Sin embargo, la autoridad judicial rechazó el recurso, por lo que se mantiene la medida de detención preventiva en su contra.

Continuará recluido en Chonchocoro

Con esta determinación, el exasesor presidencial argentino deberá permanecer en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

La resolución representa un nuevo revés para Cerimedo, quien buscaba modificar su situación jurídica y salir del recinto penitenciario.