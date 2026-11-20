Un hombre de 30 años permanece internado en el Hospital San Juan de Dios, luego de sufrir quemaduras de primer y segundo grado en aproximadamente el 10% de su cuerpo. Su pareja lo habría rociado con gasolina y posteriormente le habría prendido fuego, presuntamente por celos, según denunció la hermana de la víctima.

De acuerdo con el relato de la familia, el hecho ocurrió después de que el hombre saliera con unos amigos hasta El Bateón para recoger una hidrolavadora que utilizaría en sus trabajos de jardinería. Durante su ausencia, la mujer comenzó a reclamarle por mensajes de WhatsApp, acusándolo de estar con otra persona.

“Los motivos fueron celos, porque él se había salido con unos amigos allá al Bateón a recoger una hidrolavadora para hacer unos trabajos, porque él hace el servicio de jardinería. Y al retornar a su domicilio, la mujer ya le había mandado mensaje que, ¿dónde estás? Que seguro estás con otra mujer, así por celos. Ahora, atente a las consecuencias, que no me importa tu vida. Le empezó a decir en su WhatsApp ella a mi hermano”, relató la hermana del afectado.

La familiar explicó que el hombre llegó a su domicilio acompañado de un amigo, quien se quedó afuera, mientras él ingresó a la vivienda. Fue entonces cuando, según la denuncia, comenzó la agresión física.

“Él cuando llega con el amigo, el amigo se queda afuera. Y entra a su domicilio, ya ella le empieza a arañar el cuello, tiene arañazos a nivel del cuello, parte del pecho, tiene mordedura en el brazo izquierdo. Tiene también la quemadura a nivel de la pierna. Y el rostro está más, ahí es más grave, ya está quemado su cabello, las pestañas, lo vio el oftalmólogo”, agregó.

Sin embargo, la situación habría llegado a un extremo cuando la mujer utilizó combustible para prenderle fuego. La hermana aseguró que su familiar tuvo que correr hasta la ducha para intentar apagar las llamas.

“Le echó gasolina y le prendió. Y mi hermano sale corriendo a la ducha a mojarse en ese momento. El niño que es su hijastro de 13 años, él vio todo, incluso le dice, fíjate, tu mamá, mira lo que está haciendo, le dice”, contó.

El ataque también habría sido presenciado por el adolescente de 13 años, hijastro del afectado, quien se encontraba en el lugar cuando ocurrió la agresión.

Permanece internado con quemaduras

Sobre el estado de salud del hombre, su hermana informó que fue trasladado desde el hospital de Cotoca hasta el Hospital San Juan de Dios, donde permanece bajo atención médica.

“Él se encuentra ahorita, tras que llegamos el martes aquí a las 6 de la tarde, llegamos a San Juan de Dios por una transferencia allá del hospital de Cotoca. Están con quemaduras de primer y segundo grado, superficie corporal y dicen más o menos el 10%. Ya le han hecho la limpieza”, concluyó.