Familiares y allegados de Víctor Arteaga, de 23 años, realizarán una kermés solidaria este domingo en Montero para recaudar Bs 20.000 destinados a una compleja cirugía que podría salvar la movilidad de su brazo, afectado por un grave accidente laboral.

La actividad busca reunir los recursos necesarios para que el joven padre pueda someterse a una intervención quirúrgica programada para este martes. Víctor sufrió el accidente mientras trabajaba en una empresa de cerámica en la zona norte y estuvo a punto de perder una de sus extremidades.

De acuerdo con el reporte médico, la primera etapa de la operación contempla tratar una infección, retirar el tejido afectado, recolocar el codo en su posición anatómica y colocar un fijador articulado. El objetivo es preservar la articulación y permitir que recupere progresivamente la movilidad del brazo.

"Vamos a realizar primero tratar la infección, hay que sacar esa parte que ha sido expuesta, vamos a montar el fijador articulado. Ese es el primer tiempo de la cirugía, porque si no tratamos eso no podemos movernos para nada", explicó el especialista.

La familia necesita reunir al menos Bs 20.000 para cubrir los gastos médicos e insumos requeridos en esta primera intervención. La situación es especialmente difícil porque Víctor es el principal sustento de su hogar y tiene una hija pequeña que depende económicamente de él.

Los médicos estiman un periodo inicial de seis semanas para la evolución del tratamiento, aunque la rehabilitación del codo comenzaría desde la segunda semana, con movimientos progresivos para recuperar su funcionalidad.

Por ello, sus familiares convocan a la población de Montero y a todas las personas de buen corazón a participar de la kermés de este domingo y colaborar con esta causa solidaria, que busca darle a Víctor la oportunidad de recuperarse y volver a trabajar para su familia.