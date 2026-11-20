La defensa de Daniela Quiroga afirmó que Gonzalo Federico Muñoz Linares habría rechazado un puesto de trabajo que la exdirectora de la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia (Aisem) le ofreció. Como respaldo, el abogado Eduardo León hizo referencia a supuestos mensajes de WhatsApp intercambiados el 18 de septiembre.

Según León, en esas conversaciones Muñoz habría agradecido a Quiroga por ofrecerle un puesto relacionado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero le habría comunicado que no podía aceptar la propuesta.

“Que nos diga si él puso esto o no puso y si hay más”, manifestó el abogado, al referirse a los mensajes que presentó como parte de los elementos de descargo de su defendida.

El pronunciamiento surge luego de que Muñoz presentara una denuncia contra Quiroga por presunta discriminación debido a su discapacidad física. La abogada Audalia Zurita explicó que la acción legal está relacionada con conversaciones difundidas en redes sociales, en las que presuntamente se hace referencia a la imposibilidad de contratar a una persona con discapacidad.

“Es la persona que ha mencionado la doctora Quiroga”, señaló Zurita al identificar a Muñoz como la persona a la que se haría referencia en los audios. Según la jurista, el ciudadano acudió en dos oportunidades a la institución para ser entrevistado y posteriormente habría sido objeto de comentarios relacionados con su condición física.

Frente a esta denuncia, León cuestionó las declaraciones de Muñoz y sostuvo que la condición de discapacidad no está en discusión. También mencionó que, de acuerdo con el currículum del ciudadano, este habría desempeñado funciones en instituciones públicas entre 2011 y 2026.

El abogado aseguró que presentará más elementos para respaldar la posición de Quiroga y pidió que la justicia proteja a su defendida, a quien considera “la única víctima que existe en este caso”. Las afirmaciones sobre la oferta laboral y los mensajes corresponden a la versión de la defensa.