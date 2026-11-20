La diputada Claudia Bilbao Espinosa anunció que no realizará más declaraciones públicas sobre los audios filtrados que la involucran en un caso relacionado con la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), en el que también se menciona a otro legislador.

A través de un comunicado, la parlamentaria señaló que los hechos se encuentran en manos de la justicia y que evitará pronunciarse sobre el caso para no interferir en las investigaciones.

"Por respeto a su independencia evitará cualquier pronunciamiento que pueda interferir o contaminar los procesos en curso", señala el documento difundido por Bilbao.

Asimismo, manifestó su disposición de colaborar con las autoridades y brindar toda la información que sea requerida en el marco de las investigaciones.

El pronunciamiento se produce después de que se difundiera una grabación de una conversación entre Bilbao y la entonces directora de la Aisem, Daniela Quiroga, relacionada con la contratación de personal en esa institución. La legisladora reconoció que la conversación era real, aunque sostuvo que el audio fue recortado y difundido de manera incompleta.

Además, el caso llegó a instancias judiciales. El 19 de noviembre se presentó una denuncia penal contra Bilbao por el presunto delito de uso indebido de influencias, a raíz de los hechos expuestos en las grabaciones.