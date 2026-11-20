Un intento de atraco contra una mujer quedó registrado por cámaras de seguridad en el barrio Olender. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta la interceptaron cuando caminaba por una acera. Uno de ellos descendió del vehículo con un arma de fuego y la encañonó para obligarla a entregar sus pertenencias.

En las imágenes, enviadas al Ojo Ciudadano, se observa que la víctima no se deja intimidar y opone resistencia. En medio del forcejeo, el delincuente la golpea con la empuñadura del arma, en un hecho conocido como cachazo.

Pese a la agresión, la mujer continúa enfrentándose al sujeto y, durante el forcejeo, consigue quitarle la polera. Ante la resistencia de la víctima, el asaltante opta por regresar a la motocicleta, donde su cómplice lo esperaba para escapar.

Sin embargo, en medio del enfrentamiento ocurrió algo que llamó la atención: el delincuente dejó caer el arma de fuego que había utilizado para amenazar a la mujer. Pese a ello, ambos sujetos lograron darse a la fuga con rumbo desconocido.

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad, el hecho ocurrió este viernes 20 de noviembre, a las 14:09, en el barrio Olender.

A continuación, el video: