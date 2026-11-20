Lo que debía ser el día en que recibiría a su bebé terminó en una tragedia para la familia de Sofía Calderón, una joven de 19 años que murió durante una cesárea en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Monterrey, Nuevo León.

Después de su fallecimiento, sus familiares enfrentaron otra situación que generó indignación y preocupación: al recibir el cuerpo para los servicios funerarios, descubrieron que faltaban varios órganos.

De acuerdo con la denuncia de sus padres, Sofía ingresó al hospital para dar a luz, pero durante la intervención quirúrgica presentó complicaciones que terminaron con su vida. Su bebé sobrevivió.

Tras la muerte de la joven, sus familiares autorizaron una autopsia clínica para conocer las causas del fallecimiento. Sin embargo, aseguran que nunca fueron informados de que retirarían varios órganos ni dieron autorización para una donación.

La situación se conoció cuando el cuerpo llegó a la funeraria. Según la familia, los trabajadores detectaron la ausencia del corazón, hígado, páncreas e intestino delgado, entre otras estructuras anatómicas. También surgieron dudas sobre la presunta extracción de las córneas.

La preocupación aumentó cuando, según los familiares, inicialmente recibieron como explicación que los órganos habían sido desechados. Ante la falta de respuestas, acudieron al hospital para exigir información sobre lo ocurrido y posteriormente presentaron una denuncia ante las autoridades.

IMSS asegura que los órganos están bajo resguardo

Luego de que el caso se hiciera público, el IMSS emitió un comunicado para explicar el destino de las piezas anatómicas.

La institución señaló que los órganos fueron retirados como parte de la autopsia clínica y que permanecen identificados y bajo resguardo en el Servicio de Patología del hospital, donde se conservan para los estudios médicos correspondientes.

El Instituto también reconoció que la familia no recibió información con la claridad y oportunidad necesarias sobre el procedimiento realizado después del fallecimiento.

Asimismo, negó que los órganos hayan sido desechados o utilizados para trasplantes. Sobre las córneas, aseguró que no se realizó ninguna intervención en los ojos de la joven y rechazó que hayan sido extraídas.

El IMSS indicó que las piezas anatómicas podrán ser entregadas a los familiares una vez que concluyan las investigaciones correspondientes. También ofreció proporcionar una copia del expediente clínico y brindar acompañamiento especializado.

Fiscalía de Nuevo León ya investiga

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que recibió la denuncia presentada por los familiares y que analiza las acciones correspondientes para esclarecer el caso.

Entre las posibilidades se encuentra remitir el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que el IMSS es una institución federal.

Las autoridades deberán establecer qué ocurrió durante la atención médica de Sofía, cuáles fueron las circunstancias de su fallecimiento, cómo se realizó la autopsia y si existieron irregularidades en el retiro, conservación y manejo de sus órganos.