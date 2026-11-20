Un momento tan inesperado como inquietante quedó registrado durante una celebración religiosa en Italia. El cardenal Ernest Simoni sorprendió a los asistentes al recitar en latín una antigua oración de exorcismo y, mientras pronunciaba la plegaria, en la transmisión comenzaron a escucharse gritos y sonidos extraños que despertaron todo tipo de reacciones.

El episodio ocurrió en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, ubicado en San Giovanni Rotondo, Italia. Al finalizar la misa, el purpurado albanés entonó el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, una oración contra Satanás y los ángeles caídos, publicada por disposición del papa León XIII.

El momento quedó registrado por las cámaras de Padre Pío TV y generó sorpresa entre quienes seguían la celebración. Los sonidos que se perciben de fondo despertaron curiosidad y comentarios, aunque no se ha establecido oficialmente cuál fue su origen.

Antes de comenzar la plegaria, Simoni invitó a los presentes a orar por la paz mundial, el papa y las autoridades. También explicó el significado espiritual de esta oración, a la que presentó como una súplica de protección frente a las fuerzas del mal.

Durante su intervención, el cardenal destacó la importancia de esta plegaria, a la que calificó como «la más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas».

Asimismo, hizo referencia a la protección de San Miguel Arcángel y a la necesidad de orar por la humanidad ante las enfermedades, las calamidades y los conflictos armados.

Simoni también aclaró que el texto recitado no era la conocida oración breve a San Miguel Arcángel que tradicionalmente se reza en algunas celebraciones religiosas, sino el exorcismo de León XIII, una plegaria mucho más extensa.

¿Qué dice el exorcismo que sorprendió a los fieles?

El Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos fue publicado por disposición del papa León XIII. Entre sus primeras invocaciones aparece una frase del Salmo 67 (68):

«Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos; huyan de su presencia los que lo odian».

Esta oración forma parte de una antigua tradición de plegarias de protección espiritual dentro de la Iglesia católica.

Ernest Simoni, de origen albanés, tiene una historia de vida marcada por la persecución religiosa. Durante el régimen comunista de Albania pasó varios años en prisión debido a su condición de sacerdote.

Su testimonio de fe y resistencia lo convirtió en una figura reconocida dentro de la Iglesia católica.

Además, esta no fue la primera vez que recitó públicamente la oración de León XIII. El 25 de octubre de 2025 también lo hizo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, después de una misa presidida por el cardenal Raymond Burke, durante la peregrinación internacional Ad Petri Sedem.