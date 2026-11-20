Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo para restablecer la cooperación militar bilateral, interrumpida desde 2005. El convenio fue suscrito el martes 18 en Caracas por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López, durante un encuentro en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El pacto busca fortalecer la seguridad fronteriza y enfrentar amenazas comunes, como el narcotráfico, las redes criminales y la presencia de actores extranjeros. También contempla intercambio de inteligencia, formación, entrenamiento conjunto y acceso a tecnologías y equipos de defensa.

“Esta cooperación técnico-militar es una cooperación que hoy estamos reanudando y yo espero que la podamos llevar a sus mejores niveles para que podamos hacer frente a amenazas comunes”, afirmó Rodríguez durante la firma.

El secretario estadounidense calificó el entendimiento como un acuerdo histórico y señaló que permitirá trabajar con el Gobierno y las Fuerzas Armadas venezolanas mediante entrenamiento conjunto, cooperación estratégica e intercambio de inteligencia.

Hegseth también sostuvo que la nueva alianza busca eliminar las redes vinculadas al narcotráfico y avanzar en reformas en los ámbitos de seguridad y defensa de Venezuela.

Delcy Rodríguez junto a Pete Hegseth el miércoles. Foto: Prensa Miraflores

El funcionario recordó que su presencia en el país era “inimaginable” hace un año y atribuyó el cambio a las acciones impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro.

Según Hegseth, la operación militar que permitió llevar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ante la Justicia estadounidense duró 48 minutos y no registró bajas de militares estadounidenses.

Un acuerdo con alcance aún por definir

La reactivación de los vínculos militares formaliza un acercamiento que, según la información difundida, se venía desarrollando desde hace meses mediante operaciones puntuales y ejercicios realizados en Caracas en mayo.

Sin embargo, todavía queda por establecer el alcance de esta cooperación y si implicará una presencia más permanente de Estados Unidos en Venezuela o la instalación de bases militares, una posibilidad prohibida por la Constitución venezolana.

Durante su visita, Hegseth también destacó el acuerdo petrolero alcanzado en agosto, mediante el cual Estados Unidos obtuvo la posibilidad de explotar más del 20% de las reservas de crudo venezolano por un periodo inicial de 25 años. En ese marco, la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), en la que Estados Unidos tiene una participación del 25%, se adjudicó la explotación de 17 campos petroleros.