Una mujer de 87 años murió en Argentina después de permanecer en condiciones de abandono y sufrir un grave cuadro de desnutrición y deshidratación. La adulta mayor dependía de su hijo, de 50 años, para recibir alimentos y los cuidados básicos que necesitaba debido a su avanzada edad. Sin embargo, las autoridades sospechan que el hombre no cumplió con esa responsabilidad.

El caso salió a la luz luego de que una vecina alertara a las autoridades sobre las condiciones en las que vivía la mujer. Ante la denuncia, efectivos policiales acudieron a la vivienda y encontraron a la adulta mayor con un evidente deterioro físico y un estado de salud preocupante.

Debido a la gravedad de su situación, solicitaron una ambulancia para trasladarla de urgencia a un hospital. Allí, los médicos comprobaron que presentaba un cuadro severo de desnutrición y deshidratación, consecuencia de la falta de alimentos y agua.

Pese a los esfuerzos del personal médico por atenderla, la mujer murió. Su organismo se encontraba gravemente debilitado y ya no fue posible salvarle la vida.

Las primeras investigaciones apuntaron a su hijo, un hombre de 50 años que estaba a cargo de su cuidado. Según las autoridades, habría omitido proporcionarle la alimentación y la asistencia necesarias para preservar su vida, pese a que la mujer dependía de él para cubrir sus necesidades básicas.

El hijo fue detenido tras una investigación

A partir de las circunstancias en las que fue encontrada la adulta mayor y de su posterior fallecimiento, la Justicia inició una investigación para determinar las responsabilidades del hombre.

Aunque inicialmente fue aprehendido, posteriormente recuperó su libertad mientras avanzaban las actuaciones judiciales. Sin embargo, con nuevas medidas de investigación, las autoridades ordenaron nuevamente su detención.

Los agentes lograron localizarlo en una vivienda y concretaron el procedimiento. Desde entonces, el hombre permanece bajo custodia y a disposición de la Justicia.

Ahora deberá responder por su presunta responsabilidad en el abandono de su madre, quien necesitaba asistencia para alimentarse y mantenerse con vida. La investigación buscará establecer si la falta de atención y cuidados por parte del acusado tuvo relación directa con el desenlace fatal.