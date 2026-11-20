Alexander Haskin, actor estadounidense de 38 años que tuvo apariciones en series como ‘You’, de Netflix, ‘The Rookie’ y ‘Mayans M.C.’, murió después de ser encontrado en el océano, cerca del muelle de Santa Mónica, en California.

El hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre de 2026. Según la información oficial, los guardias del puerto recibieron una alerta a las 4:06 de la tarde sobre la presencia de un hombre en el agua, cerca del extremo occidental del muelle.

Los rescatistas localizaron a Haskin, lo trasladaron a una embarcación y comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, los paramédicos continuaron con los intentos por salvarle la vida en el muelle, pero fue declarado muerto a las 4:56 p. m.

Una de las primeras versiones difundidas sobre el caso señalaba que Haskin habría discutido con una mujer antes de ingresar al mar. Algunos reportes incluso mencionaron una posible agresión física.

Sin embargo, la Policía de Santa Mónica aclaró que esa versión no estaba respaldada por las pruebas recopiladas. En una actualización publicada el 19 de noviembre, el departamento informó que la supuesta alteración del orden fue considerada infundada.

Las grabaciones de seguridad, según las autoridades, muestran que el hombre estaba solo y no tuvo contacto con otras personas en los momentos previos al incidente.

Alexander Haskin, actor estadounidense de 38 años que tuvo apariciones en series como ‘You’. Redes Sociales Haskin.

Haskin tenía 38 años y desarrolló una trayectoria en producciones de televisión estadounidense. Aunque participó como actor de reparto o de fondo, apareció en títulos conocidos como ‘You’, ‘The Rookie’ y ‘Mayans M.C.’.

Su vida profesional también estuvo vinculada al ámbito militar y deportivo. Antes de dedicarse a la actuación, formó parte de las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Tras dejar el servicio militar, se interesó por el acondicionamiento físico y la nutrición deportiva. Trabajó como entrenador personal y preparador físico, además de desarrollar proyectos relacionados con la actuación.

Su padre contó que Alexander creció en Long Beach, California, y que estudió música en Long Beach City College antes de incorporarse a las Fuerzas Armadas. También lo recordó como una persona alegre, con sentido del humor y diversos intereses.