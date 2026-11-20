Un intento de asalto en una tienda de la ciudad de Puebla, México, terminó de manera inesperada cuando dos trabajadoras utilizaron a un gato para intentar defenderse de un delincuente que ingresó al establecimiento con un arma de fuego.

La reacción del animal hizo retroceder al sujeto, que finalmente escapó sin llevarse el dinero.

Captura de video

Las cámaras de seguridad del negocio registraron el momento en que un hombre ingresó al local, se acercó a las empleadas y las amenazó con una pistola para exigirles el efectivo de la caja.

Ante la amenaza, una de las trabajadoras recurrió a una estrategia poco habitual: tomó al gato blanco que se encontraba sobre el mostrador y lo levantó frente al asaltante para mantenerlo alejado.

El animal reaccionó con movimientos y zarpazos dirigidos hacia el desconocido, quien aparentemente no esperaba encontrarse con esa respuesta.

La reacción del felino hizo que el delincuente comenzara a retroceder. Las trabajadoras aprovecharon esos instantes para mantenerse frente al sujeto y evitar que consiguiera apoderarse del dinero. Finalmente, el hombre abandonó el establecimiento sin concretar el robo.

Las imágenes generaron controversia en redes sociales. Aunque algunos usuarios destacaron la inesperada reacción del gato, otros cuestionaron la decisión de la mujer de utilizar a su mascota frente a un hombre armado, al considerar que la expuso a un peligro.