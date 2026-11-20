El cielo nocturno se prepara para ofrecer uno de los espectáculos más esperados del año. Este martes 24 de noviembre, el satélite natural entrará en su fase llena a 2 grados de Géminis, el signo de la comunicación, pero con un atractivo especial: se tratará de una Superluna, por lo que lucirá más grande y luminosa de lo habitual al encontrarse en uno de sus puntos más cercanos a la Tierra.

En el plano astrológico, este evento cierra el ciclo iniciado con la Luna Nueva del pasado 15 de junio, sacando a la luz conversaciones pendientes, ideas y verdades que estuvieron guardadas. Además, estará marcada por la cercanía de Urano (planeta de los cambios repentinos) y la tensión de Marte y Júpiter en Leo, un combo cósmico que promete noticias sorpresivas, giros de último momento y emociones intensas, según publica el portal Revista OHLALÁ!

¿Por qué se llama "Luna del Castor"?

El nombre proviene de las tradiciones del hemisferio norte, donde noviembre marca el momento en que los castores terminan de construir sus diques y refugios antes de que las aguas se congelen por el invierno. Históricamente, la intensa luz de esta luna llena permitía a los cazadores ubicarse durante la noche para colocar trampas y conseguir pieles antes de las heladas.

Los 4 signos más afectados por la Superluna

Debido a la posición de los astros, cuatro signos sentirán con mayor fuerza el impacto de esta lunación:

Géminis: Al darse en tu propio signo junto a Urano, culmina un proceso personal iniciado en junio. Se vienen definiciones importantes en el ámbito de la pareja y acuerdos nuevos. El reto será cuidar el tono al hablar para evitar roces innecesarios y celebrar los logros alcanzados.

Sagitario: Con el Sol en tu signo y la Luna iluminando tu zona de vínculos, se cierra una etapa en tus relaciones. Pueden surgir sorpresas sentimentales, apariciones inesperadas o la necesidad de mayor libertad. Evita prometer más de lo que puedes cumplir y confía en tu intuición.

Virgo: Se ilumina tu área profesional y de reconocimiento. Es muy probable que recibas una propuesta laboral inesperada o una noticia que redefina tu rumbo. Mercurio ya directo destraba trámites pendientes, aunque conviene tomarse pausas para bajar la ansiedad.

Piscis: El movimiento se sentirá en tu hogar, familia y raíces. Urano trae novedades respecto a tu vivienda, posibles mudanzas o cambios en la dinámica familiar que te impulsarán a expresar algo que venías callando.

¿Qué le depara al resto del zodiaco?

Aries: Llega un mensaje, llamada o conversación clave con hermanos o vecinos que aclara el panorama. Mide tus palabras en el amor para evitar malentendidos.

Tauro: Impacta de lleno en tu economía. Puede surgir un ingreso inesperado, un gasto imprevisto o una nueva idea para generar dinero. Se resuelven charlas pendientes en pareja.

Cáncer: Es momento de bajar el ritmo, descansar y soltar preocupaciones. Pon atención a tus sueños, ya que pueden traerte respuestas. Se reactiva un proyecto o historia del pasado.

Leo: Se activa tu círculo social y de amistades con gente nueva y proyectos colectivos. Tienes gran magnetismo, pero evita imponer tus ideas al grupo.

Libra: Se abren oportunidades de viajes de último momento o el cierre de estudios. Recuperas la confianza personal, aunque debes revisar bien tus gastos antes de firmar acuerdos.

Escorpio: Salen a la luz revelaciones sobre temas ocultos, intimidad o dinero compartido. Tendrás claridad para decir lo que piensas sin miedo y cerrar ciclos.

Capricornio: Tu cuerpo pide atención. Habrá cambios favorables en tus rutinas laborales y hábitos de salud. Se destraban conversaciones con equipos de trabajo.

Acuario: La lunación enciende tu zona del romance, la creatividad y los hijos. Se vienen chispas sentimentales, entusiasmo creativo y firmeza para comunicar tus metas laborales.