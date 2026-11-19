Aunque para muchos lectores Alaska evoca montañas nevadas, bosques y paisajes fríos, su extremo norte guarda un fenómeno difícil de imaginar en otras latitudes: la noche polar. En Utqiagvik —antes conocida como Barrow—, un poblado situado en el extremo más septentrional de Alaska, Estados Unidos, y dentro del Círculo Polar Ártico, este 19 de noviembre comienza un ciclo de 65 días sin que salga el sol.

El periodo arranca luego de que el sol se ocultara por última vez el 18 de noviembre y se extenderá hasta finales de enero, con el regreso de la salida del sol previsto para el 23 de enero. Este evento ocurre cada año en las zonas más cercanas al polo durante el invierno del hemisferio norte debido a la inclinación axial de la Tierra (de unos 23,5°), que mantiene al sol por debajo del horizonte durante semanas.

Qué significa pasar 65 días en "noche polar"

No es oscuridad total las 24 horas: Que el sol no asome sobre el horizonte no implica que todo el día sea negro absoluto, ya que durante varias horas cercanas al mediodía se produce el llamado crepúsculo civil, una franja de luz tenue y azulada en el cielo que permite cierta visibilidad sin luz solar directa.

Una de las zonas habitadas más al norte: Utqiagvik es la localidad habitada más septentrional de Estados Unidos y se encuentra muy por encima del resto del estado de Alaska, en pleno entorno ártico.

Un ritmo distinto para la vida local: Durante más de dos meses, las jornadas transcurren sin luz solar directa, lo que influye en la rutina diaria, la iluminación y las actividades de sus habitantes hasta la llegada del nuevo amanecer a finales de enero.